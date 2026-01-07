職場で配りたい「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「治一郎のバームクーヘン」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「静岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
きめ細かな生地はずっしりと重厚感があり、濃厚でありながら上品な甘さが楽しめます。アンケートでは、そのしっとりとした食感や、職場でのティータイムに適している点を評価する声が寄せられました。
回答者からは「しっとりとした味わいを堪能できそう」（50代女性／神奈川県）、「職場でのおやつにちょうど良さそうだから」（30代女性／新潟県）、「自分も好きで買うからです」（30代女性／兵庫県）といった声が寄せられました。
「夜のお菓子」というキャッチフレーズでもおなじみで、バターと厳選された原料に、うなぎエキス、ガーリックなどの調味料をブレンドしたパイ菓子です。サクサクとした食感と香ばしい味わい、そして何より個包装で枚数も多く、職場へのバラマキ用として多くの支持を集めました。
回答者からは「おいしくて人気があり自分も貰って嬉しいから」（20代女性／千葉県）、「サクサク食感で甘すぎることなく香ばしく、配りたいです」（50代女性／広島県）、「おいしいし配りやすい」（50代男性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
