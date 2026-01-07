「妹が可愛すぎる」家族と絶縁状態の人気芸人、最新ショットに反響！ 「お父さん似なんですね」
お笑いコンビ・ラランドの公式Instagramは1月6日、投稿を更新。ツッコミ担当・ニシダさんの「家族」ショットを公開し、ファンからは温かい声が寄せられています。
【写真】ラランド・ニシダ、レア過ぎる“家族”ショット
この投稿にファンからは、「素敵なご家族です」「ニシダさん。実家の敷居を跨ぐことを許されたのですか。嬉しくて泣いてまぅやろ」「妹が可愛すぎる」「ニシダさんはお父さん似なんですね」との声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
「家族」同アカウントは、「家族」とつづり、1枚の写真を掲載しました。白い犬を抱きかかえるニシダさん、そして父、母、妹に見える方々が笑顔で写っており、一見すると温かい家族写真のようです。
『ニシダ 初めての幸せな正月』ニシダさんの「家族」写真は1日、公式YouTubeチャンネル「ララチューン【ラランド公式】」に公開された動画『ニシダ 初めての幸せな正月』で撮影されたもの。父、母、妹に見える方々は、ニシダさんに「パラレル家族」を体験させるために集められた役者です。動画の中でニシダさんは、実際の実家には「5年〜6年ぐらい」戻っておらず、「実家と仲良くもない」と語っています。気になる人は、YouTubeの動画もチェックしてみてくださいね。
