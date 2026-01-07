わずか18g。運転中の眠気をリセットしてくれる革新的ガジェット
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
長距離運転、夜勤明け、昼食後のドライブ…運転中についウトウトしてしまいそうになり、ヒヤッとした経験がある方もいるのではないでしょうか。
運転中は、ほんの数秒目を閉じただけで大惨事に繋がる可能性があります。そんな危険から身を守るために開発されたのが、居眠り監視デバイス「RESET」です。
360°センサーと強力バイブレーション
「RESET」は、頭に装着するタイプの居眠り監視デバイス。360°カバーするセンサーを搭載し、姿勢が傾いた瞬間を感知したらすぐに強振動で知らせてくれます。
この強振動は、姿勢が戻るまで作動し続けます。言わずもがなですが、RESETが振動したらできる限り早めに休息をとってください。
付けていることを忘れる軽さ
「RESET」最大の特長は、なんといってもその軽さと快適性です。わずか18gの軽さで、長時間使っても違和感を感じにくくなっています。
また、従来の居眠り防止デバイスは片耳かけが主流ですが、「RESET」は両耳かけ構造。チタン製のブリッジが適度に頭部にフィットします。
「RESET」は車との連動ではなく、装着することで作動する仕様のためレンタカーでも手軽に使えますし、耳かけ部分をズラせばサングラスやメガネをかけながらでも利用できます。
2つのモードで多様なシーンに対応
「RESET」が役立つのは運転シーンに限りません。仕事の締め切りに追われているときや電車を乗り過ごしたくないときなど、さまざまなシーンでの居眠り監視に役立ちます。
新年会などの飲み会帰りや繁忙期は電車でウトウトしがちなので、終点まで乗り過ごしてしまう事態を避けられるのは助かりますよね。
さらに「RESET」には姿勢監視MODEも搭載されています。このモードではデスクワークや勉強中の姿勢の乱れを検知し、正しい姿勢へ戻るまでアラートが鳴る仕組み。居眠りだけではなく、姿勢の乱れによる体への負担を軽減したい人にもおすすめです。
ボタン1つで稼働し、誰でも簡単に使える
「RESET」はスマホや車との同期が必要ありません。使用時には電源ボタンを長押しして起動し、頭に装着してさらにボタンを1度押すだけというシンプルさ。
また、肝心なときに「充電が切れた」となっては困りますよね。「RESET」は専用のマグネット式充電ケーブルを採用し、50分の充電で最大30時間連続で使えます。車での長旅をするとなっても安心ですね。
ドライブで眠気が襲ってくる不安とはもうオサラバできそう。「RESET」はお得なキャンペーンがもうすぐ終了となります。詳しい情報は以下からチェックしてみてください。
＞＞大切な方への贈り物に・・睡魔撃退！居眠り運転からあなたを守る！【RESET】
Image: ミミー有限会社
Source: CoSTORY