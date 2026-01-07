¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë⁉¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾ÆÆù²°¤Ç¥Û¥¿¥Æ¤ò¿©¤Ù¤Æ°ãÏÂ´¶¡Äà¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖËÜÅö¤Ë⁉¡×¡Ö»õ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Çò¤¤¸Ç·ÁÊª¤¬¡Ä
¡¡¾ÆÆù²°¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¥Û¥¿¥Æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë°ãÏÂ´¶¡Ä¡£à¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤Ç¥Û¥¿¥Æ¿©¤Ù¤¿¤é¥´¥ê¤Ã¤Æ¿©´¶¤¬¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ß¤¿¤é¿¿¼î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNANIMONO¡×¤ÎÌ²´ß¤×¤ê¤ó¡£
¡¡ÇòÂù¤·¤¿à¥´¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Îá¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥¿¥Æ¤«¤é¿¿¼î¤¬¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤Ï¿ô½½ËüÊ¬¤Î°ì¤Î³ÎÎ¨¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»õ¤¬·ç¤±¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¡Ö¤ª¤ª‼¤³¤ê¤ã¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖNANIMONO¡×¤Ï2022Ç¯¤Ë³èÆ°³«»Ï¡£Ì²´ß¤ÏàÄã¿ÈÄ¹¤æ¤ë¥¥ã¥éá¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£