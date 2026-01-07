¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¶ìÏ«¤¬¡Ä¡×¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤«¤é1¥«·î¡¢¿Ê·â¤Î¥Î¥¢àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ë¤¤¿¡×È¿±þÍÍ¡¹
¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Î¿³ºº°÷¤Ë¡Ä
¡¡Î¥º§È¯É½¤«¤éÌó1¥«·î¡Ä¡£YouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Î¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥¢¤Ï4Æü¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¡¡¹õ¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Î¥¢¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ROLAND¤È¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤Õ¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Î²¼Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¶ìÏ«¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁá¤¯·èÃÇ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥Î¥¢¤µ¤óÁê¼ê¤ò¸«¤ë´ãº¹¤·¤¬Êì¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ë¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Î¥¢¤ÏYouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤È5·î¤Ë¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤òÈ¯É½¡£12·î19Æü¹¹¿·¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎÆ°²è¤ÇÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£