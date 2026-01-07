ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡¢°úÂààÃª¶¶¹°»êá¤È¤Î·ã¥ì¥¢3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¤â¤¦1¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î...¡Ö¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¼Ì¿¿¤È¸ÀÍÕ¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Å¨ÂÐ´Ø·¸¤Î3¿Í¤¬²ñ¿´¤Î¾Ð´é¤Ç...
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤·¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤È¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Ê¥Ï¥·°úÂàµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê?¤ÈiPhoneÆâ¤ò¸¡º÷¡£¥¿¥Ê¥Ï¥·¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í?¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê?¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»£¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎShinsuke Nakamura¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»²Àï»þ¤Ï½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¡¢ÃæÍ¸¿¿Êå¤È¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤¤Ã¤È¤â¤¦¤³¤Î3¿Í¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é»£¤í¤¦¤è¡Ù¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤ÈÃæÍ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿2¿Í¡£ÃÏ¤ÎÄì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤È¡Ø¥×¥í¥ì¥¹³¦¡Ù¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÁ´ÉôÃÏ¾å¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£À¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤¹¤é¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ª¥ì¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ¨Æ±»Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¥ª¥ì¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¤ÇÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¯¤ì¤¿2¿Í¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿2¿Í¤òÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇÁ°Àþ¤ÇÆ®¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤òÂ·¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤ÆËèÆü¾¯¤·¤Ç¤â¥¤¥¤¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¡£½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤¬¡Ä¡Ø¿´¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÇ¯´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤½¤¦»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¤ªÁ°¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¡£¥ª¥ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¹Ô¤¯¤¾!¡Ä¤«¤Ê¡£¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã!¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤é¤·¤¤ÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÃª¶¶¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¼Ì¿¿¤È¸ÀÍÕ¡×¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤³¤Î3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¾¯Ç¯¤Î´é!!¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£