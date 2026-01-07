高橋藍、高精度の立体フィギュア製作 髪型、表情、筋肉を丁寧に造形
丸井は7日、マルイのネット通販『マルイウェブチャネル』でバレーボール・高橋藍（※高＝はしごだか）選手のオリジナルグッズを販売するイベント『高橋藍×OIOI 〜Ran’s First Attack〜』を実施すると発表した。有楽町マルイではPOP UP SHOPも開催する。
【写真】似てる！高精細プリントで美しく仕上げた高橋藍の水墨画風複製原画
『高橋藍×OIOI 〜Ran’s First Attack〜』は、高橋と丸井の初めてのコラボレーションイベント。丸井のネット通販限定のオリジナルグッズには、高橋のビジュアルを活かしたアイテムや描き起こしのミニキャラを使用したアイテムなど、受注生産の特別感のある計8種類をラインナップした。
グッズの購入者を対象としたプレゼント企画も実施する。有楽町マルイではPOP UP SHOPも開催。高橋の学生時代のユニフォーム展示をはじめ、お楽しみ企画を用意している。
高橋の姿を高精度で立体化したイベント限定のオリジナル3Dフィギュア（笑顔Ver.）も販売される。髪型、表情、筋肉などのニュアンスまで丁寧に造形した、完成度の高いコレクションアイテムとなっている。15センチは3万3000円、10センチは1万1000円となっている。
