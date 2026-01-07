岡崎紗絵、玉木宏のいたずら癖を明かす ともに名古屋市出身…息ぴったりのやり取りで会場沸かす
俳優の岡崎紗絵が7日、都内で行われた1月8日スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00※初回15分拡大）の制作発表イベントに出席。主演の玉木宏のいたずら癖を明かした。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
本作で真相解明のためなら手段を選ばない、不敵な凄腕の保険調査員である玉木のバディ役を演じた岡崎。初共演だったものの、同じ愛知・名古屋市出身ということもあり撮影中に親交を深めたという。バディ役だったため、撮影ではほぼ同じ時間を過ごしたそうだが、「（玉木さんが）いたずら大好きで。数えきれないくらい仕掛けられました」と明かした。
玉木からは細かいいたずらのほか、写真攻勢にもあったそうだが、玉木も「僕、盗撮されていましたよ」と応戦した。司会者から「岡崎さんにだけ、いたずらを…？」と聞かれると玉木は「そうですね！」と食い気味に返答。会場を沸かせ、仲の良さが垣間見えた瞬間となった。
このほかイベントには小手伸也、野間口徹、渡部篤郎が登壇した。
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。
