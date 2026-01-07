堀ちえみ、KALDI商品を使った“ぽかぽか温まる”手作りの「鯛ちり」を紹介「お鍋いいなあ〜」「温かいお鍋が食べたいなあ〜」
歌手・タレントの堀ちえみ（58）が5日、自身のブログを更新。KALDI商品を使った鍋料理を紹介した。
【写真】「生姜効果でポカポカ」KALDI商品を使った堀ちえみの豪華な鍋料理「鯛ちり」
堀は「今夜は主人と二人で、美味しいお鍋を楽しみました」と書き出し、「鯛ちりです。生姜鍋つゆを、KALDIで見つけて購入」と、この日のメニューを紹介。鯛の刺身や白菜、えのき、長葱、人参、椎茸、豆腐など、具材が並んだ鍋の写真を公開している。
続けて「鶏団子でいただくのも、魅力的でしたが、韓国の旅行で、お肉をたくさん摂りましたので、やはり今夜はどちらかというと、お魚が食べたかった」とつづり、「追い生姜と言うか、生姜を擦ってさらにプラス」とアレンジも明かした。
鍋の締めには「生ちゃんぽん麺」を用意し、「もっちりとしていて、しっかりとした美味しい麺でした」「生姜効果でポカポカ。ごちそうさまでした」と食後の様子も伝えている。
