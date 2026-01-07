今オフにポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を表明した、ヤクルト・村上宗隆選手、巨人・岡本和真選手、西武・今井達也投手。

日本時間7日に岡本和真選手がブルージェイズの入団会見を行い新ユニホームに袖を通しました。村上選手はホワイトソックス、今井投手はアストロズとメジャーへの第一歩を果たしました。

2026年のメジャー開幕は日本時間3月26日。では昨季ワールドシリーズ連覇し、ナ・リーグMVPの大谷翔平選手やワールドシリーズの立役者の山本由伸投手、守護神として復活した佐々木朗希投手が所属するドジャースとメジャーデビューを果たす3選手はいつ初対戦となるのでしょうか。

まず最初に対戦するのは岡本選手が入団したブルージェイズで日本時間4月7日から、その次は今井投手が入団したアストロズで日本時間5月5日から。村上選手が入団するホワイトソックスは開幕から約2か月半後の日本時間6月13日から、それぞれ3連戦する予定です。

今井投手は打者・大谷選手を、村上選手と岡本選手は3投手との直接対決があるのでしょうか。