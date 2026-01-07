俳優の松平健（72）と、お笑いタレントのコロッケ（65）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。コロッケが打ち上げの思い出を話した。

コロッケと松平らが出演した24年の「徹子の部屋コンサート」の模様がVTRで流された。

見終わった後、司会の黒柳徹子（92）が「焼き肉屋さんに行きました、みんなで」と、出演者で焼き肉店で打ち上げをしたことを話した。

コロッケと松平が「楽しかったですね」と見合いながら言った。コロッケは「本当に美川（憲一）さんも、松平さんも、黒柳さんも、岩崎（宏美）さんもいらっしゃって。僕の目の前が岩崎さんで、斜め前が黒柳さんで。ここにいていいのかな、っていう…」と当時は夢見心地だったことを明かした。

その時のコロッケ、松平、美川のスリーショットの画像などが映し出された。コロッケは「お肉を焦がしちゃいけないと思って、早めにひっくり返したら、黒柳さんが『まだ早いわよ』って」と注意されたことを懐かしそうに話した。

松平が「コロッケさん、いつもものまねしている人が目の前にいるものだから、すごい、なんか…」と、当時のコロッケの様子に触れると、コロッケは「ちょっと変な感じでしたね」と笑った。