¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡Û¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÎËÌ°æÍ¤µ¨¤¬Éüµ¢Àï¤òÁ°¤Ë¼Õºá²ñ¸«¡Ö²¿¤«¤éÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×
¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤êºòÇ¯£²·î¤Ë£Óµé£ÓÈÉ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢¼«½Í·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ°æÍ¤µ¨¡Ê£³£µ¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬£·Æü¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤ëÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¾ÅÆî¥¯¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥¯¥ëÇÕ¡×¤ÎÁ°Æü¸¡ºº¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ»Õ¾¢¤ÇÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¿ÀÆàÀî»ÙÉôÄ¹¤Î¹âÌÚÎ´¹°¡Ê£µ£¶¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡Öº£²ó¤Î°ãÈ¿¤Ç¶¥ÎØ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£³£°Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Â¸¡ÂÎ¤Ç¤âÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤ÆÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ê¬ÀÏµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë£Â¸¡ÂÎ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤â¡Ö¸¡ºº¤ÎºÝ¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤âÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤éÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¶Æü¤ËÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀÊ¸¤Ë¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¼«Ê¬¼«¿ÈÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶Ã¤¤¤¿ÉôÊ¬¤äµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤ÎÉüµ¢¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¾å½Ü¤Ë²þ¤á¤Æ¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö±¢À¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ°æ¤Ï£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´½ÐÁöÁ°Æü¤Î£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¤Ë¼õ¤±¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¶Ø»ßÊª¼Á¤Ç¤¢¤ëÃÁÇòÆ±²½ÃËÀ²½¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¡Ö¥á¥¿¥ó¥¸¥¨¥Î¥ó¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢£²£µÇ¯£²·î¤ÎÊ¬ÀÏµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë£Â¸¡ÂÎ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤âÆ±¤¸¶Ø»ßÊª¼ÁÂå¼ÕÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ÆÆ±·î¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ËÌ°æ¤¬¼ÂÀï¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£µÇ¯£±·î£±£¹Æü¤ÎÂçµÜµÇ°ºÇ½ªÆü¤¬ºÇ¸å¡£Æ±£²·îËö¤Ë£Óµé£ÓÈÉ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢£³¤«·î¤Î¤¢¤Ã¤»¤óÄä»ß¤äÌó£¶¤«·î¤ÎÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¤«¤é¤Î¼«½Í´ü´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆàÌµ¿¦á¤Î´ü´Ö¤ÏÌó£±Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¡×¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÀ©ºÛ´ü´Ö¤¬¡ËËþÎ»¤¹¤ì¤ÐÁö¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤ÏÆî´ØÃÏ¶è¥×¥í¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÆÃ¾º¤Ë¤è¤ë£ÓµéÉüµ¢¤Èº£Ç¯£±£°·î¤Î£Çµ´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ£³£µ£²Æü¤ÇÎ×¤à£¸Æü¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï£±£Ò¤Ç£±ÈÖ¼Ö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤äÀ¼¤â¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë³Ð¸ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÌ°æ¤Ï¡ÖÀ©ºÛ´ü´ÖÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£