渡辺美奈代、もやし使った簡単作り置き料理公開「彩りも綺麗」「早速真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月6日、自身のInstagramを更新。簡単に作れる作り置き料理を公開し、注目を集めている。
◆渡辺美奈代、簡単作り置き料理を公開
渡辺は「Minayoごはん」「簡単作り置き」とつづり、作り置き料理の調理写真を複数枚投稿。「＃簡単作り置き」「＃中華風サラダ」などのハッシュタグを添えて、もやしやきゅうり、ハムを使った彩りの良い中華風の和え物を公開している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「おいしそう」「作り置き助かる」「彩りも綺麗」「早速真似したい」「簡単なのがうれしい」「食卓にすぐ出せそう」「毎日の参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
