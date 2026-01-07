南沙良、ミニスカから美脚スラリ 全身ショットが話題「等身すごい」「完璧な立ち姿」
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の南沙良が1月6日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「等身すごい」ミニスカ全身ショット
南は「公開まであと少しだわーーい」とつづり、同日に都内で開催された映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（1月16日公開）の完成披露上映会オフショットを複数枚投稿。色白の美しい脚が際立つミニスカートのセットアップにロングブーツを合わせたスタイリングで、壁にもたれたナチュラルな立ち姿を公開している。同作は波木銅子氏による青春小説「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（文春文庫）の映画化作品で、南と女優の出口夏希がW主演を務めている。
この投稿には「スタイル抜群」「透明感があって美しい」「完璧な立ち姿」「等身すごい」「女神降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「等身すごい」ミニスカ全身ショット
◆南沙良、落ち着いた雰囲気のオフショット公開
南は「公開まであと少しだわーーい」とつづり、同日に都内で開催された映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（1月16日公開）の完成披露上映会オフショットを複数枚投稿。色白の美しい脚が際立つミニスカートのセットアップにロングブーツを合わせたスタイリングで、壁にもたれたナチュラルな立ち姿を公開している。同作は波木銅子氏による青春小説「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（文春文庫）の映画化作品で、南と女優の出口夏希がW主演を務めている。
◆南沙良の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「透明感があって美しい」「完璧な立ち姿」「等身すごい」「女神降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】