水ダウ「名探偵津田」キスシーン話題の美女、制服姿で美脚披露「現役女子高生みたい」「完璧すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の森山未唯が1月6日、⾃身のInstagramを更新。制服姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「現役女子高生みたい」ミニスカ制服姿
森山は「MVが公開されました」とつづり、シンガーソングライター・小玉ひかりの楽曲「あまのじゃく」（2026年）のデジタル配信開始を報告。自身が出演している同楽曲MVの撮影時オフショットを複数枚投稿し「青春が詰め込まれているので、世界観をぜひお楽しみください」と添えて、ブレザーの制服姿でポーズを決める姿を公開している。同楽曲は1月から放送開始したテレビ東京系アニメ「幼馴染とはラブコメにならない」（毎週月曜24時〜ほか）のエンディングテーマとなっている。
この投稿には「可愛すぎる」「美脚ですね」「透明感すごい」「制服姿が完璧すぎる」「まさに青春」「現役女子高生みたい」などの反響が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では探偵に扮したお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏とのキスシーンが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「現役女子高生みたい」ミニスカ制服姿
◆森山未唯、制服姿を公開
森山は「MVが公開されました」とつづり、シンガーソングライター・小玉ひかりの楽曲「あまのじゃく」（2026年）のデジタル配信開始を報告。自身が出演している同楽曲MVの撮影時オフショットを複数枚投稿し「青春が詰め込まれているので、世界観をぜひお楽しみください」と添えて、ブレザーの制服姿でポーズを決める姿を公開している。同楽曲は1月から放送開始したテレビ東京系アニメ「幼馴染とはラブコメにならない」（毎週月曜24時〜ほか）のエンディングテーマとなっている。
◆森山未唯の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「美脚ですね」「透明感すごい」「制服姿が完璧すぎる」「まさに青春」「現役女子高生みたい」などの反響が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では探偵に扮したお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏とのキスシーンが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】