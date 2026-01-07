７日の東京株式市場は主力大型株に利益確定の動きが観測され、日経平均は反落しフシ目の５万２０００円台を下回って引けた。



大引けの日経平均株価は前営業日比５５６円１０銭安の５万１９６１円９８銭と３日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２３億８９９３万株、売買代金概算は６兆４１６６億円。値上がり銘柄数は８８５、対して値下がり銘柄数は６６６、変わらずは５３銘柄だった。



きょうの東京市場は大型株に利食い急ぎの動きが顕在化した。前日の欧米株は総じて高く、米国ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇、ダウは連日の最高値更新となった。米国のベネズエラ攻撃をネガティブ材料視する動きはなく、世界最大のテクノロジー見本市である「ＣＥＳ」が開幕したこともあって、ＡＩ関連などへの投資資金流入が活発だった。しかし、東京市場は欧米株高の流れを引き継げなかった。中国が日本への輸出規制を強化することを発表、これが目先筋の持ち高調整の売りを誘った。日経平均は年明けから２営業日続伸で２１００円以上水準を切り上げていたことで、その反動もあったようだ。もっとも、地合いそのものは悪くなかった。日経平均は５００円超の下げとなったものの、値上がり銘柄数は値下がりを２００以上も上回っており、個別株の物色意欲に陰りはみられない。全体売買代金も６兆４０００億円あまりに達するなど高水準だった。



個別では、群を抜く売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅高に買われたほか、ディスコ＜6146＞も活況高。東京エレクトロン＜8035＞、三井海洋開発＜6269＞などに投資資金が流入、東洋エンジニアリング＜6330＞はストップ高を演じた。リクルートホールディングス＜6098＞、三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が値を飛ばし、第一稀元素化学工業＜4082＞はストップ高で値上がり率首位となっている。久光製薬＜4530＞はストップ高で買い物を残した。高島屋＜8233＞が上値を追い、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞も物色人気。



半面、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞が値を下げ、三菱重工業＜7011＞も軟調。ソニーグループ＜6758＞、任天堂＜7974＞も安い。トヨタ自動車＜7203＞、日立製作所＜6501＞が下値を探り、ファーストリテイリング＜9983＞も売りに押された。東京電力ホールディングス＜9501＞が大幅安、サッポロホールディングス＜2501＞も大きく水準を切り下げた。ＩＮＰＥＸ＜1605＞も下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

