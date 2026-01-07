◇第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会(7日、東大阪市花園ラグビー場)

全国高校ラグビーは7日に決勝戦が行われ、桐蔭学園(神奈川第1)が京都成章(京都)を下し、3連覇を達成しました。

前半は互いに粘り強いディフェンスが光り、スコアが動かない拮抗した展開となります。それでも先制したのは京都成章。前半14分に左のラインアウトから右へ展開し、最後はウイングバックの篠颯太郎選手が右サイドライン際を駆け抜けトライを決めます。

すると桐蔭学園も反撃。前半18分に敵陣ゴール前でキープすると、最後は左へと展開しフルバックの曽我大和選手がトライを決め同点とします。

5-5のまま試合を折り返すと、後半の主導権を握ったのは桐蔭学園。後半4分と6分にトライを立て続けに決めると、二つともコンバージョンキックを成功させ突き放します。さらに後半14分には竹山史人選手が敵陣手前でチャージに成功しそのままトライ。26-5とリードを広げます。

その後、京都成章も意地をみせ2トライを決めますが、桐蔭学園も試合終了間際の後半29分に押し込み、ダメ押しのトライ。36-15で京都成章を下し、3連覇を達成しました。

▽決勝結果桐蔭学園 36-15 京都成章