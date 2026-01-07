『ニカゲーム』新春SPの未公開ゲームを一挙解禁！“完全シークレット”だったゲストとのシーンも

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日1月7日（水）は、年明け早朝から放送された『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』の未公開ゲームが一挙放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

『ニカゲーム新年早々SP』は、“賢くならないと出られない”恐怖の遊園地「マナビーパーク」に閉じ込められた二階堂＆ケムリ＆猪俣の3人が、ゲームに挑戦しながら手掛かりを集め、パークからの脱出を目指すという企画で、参戦したゲストも話題を呼んだ。

パークに迷い込んだ3人を導く役割を担ったのは、番組2度目の出演となるこっちのけんと。ゲームブロックでケムリと共闘し、二階堂＆猪俣の摩訶不思議な謎英語の解読に挑んだ。さらにはドラマパートも熱演し、ゲームを進行させる大役も果たした。

朝ドラで話題の子役・永瀬ゆずなは、パーク脱出の鍵を握る少女・りょうこ役を熱演。二階堂＆ケムリ＆猪俣とともに、パーク脱出を図った。

第2のゲーム「ことわざ現代風にブラッシュアップできるかな？」では、レインボー池田＆大友花恋が参戦。二階堂＆猪俣とともに全力即興劇に挑み、脱出を試みた。

さらに話題となったのは、放送中まで完全シークレットとなっていた2人のゲスト。

1人はtimelesz・篠塚大輝。二階堂＆ケムリ＆猪俣と合流し、番組後半に怒涛の協力プレーで盛り上げた。

そしてもう1人は、No.1謎解きプレーヤー・松丸亮吾。マナビーパークの“園長”というラスボス役を務め、最終ゲーム「この曲英語でわかるかな？」で二階堂＆ケムリ＆猪俣＆篠塚と最終ゲームで対決した。

そんな超特大スケールで放送された『ニカゲーム新年早々SP』の未公開ゲームを一挙放送。放送に収まりきらなかったマナビーパークの世界をたっぷりとお届けする。

ラスボス・松丸亮吾と対決した「この曲英語でわかるかな？」の未公開問題では、猪俣が深々とお辞儀をしながら歌う「ラン プッシュ」、二階堂が恐れおののきながらも歌い慣れた様子の「アイラブブロック」など…はたしてどの名曲なのか？