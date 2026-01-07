ＤＮＣが株式売り出し決議、自社株買いも発表◇ ＤＮＣが株式売り出し決議、自社株買いも発表◇

ダイキョーニシカワ<4246.T>は７日の取引終了後、株式の売り出しを決議したと発表した。西川ゴム工業<5161.T>や三井物産<8031.T>などが合計で１１６２万５２００株を売り出す。売出価格は１９日から２２日までのいずれかの日に決める。需要状況に応じ、上限１７４万３７００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。



同時にＤＮＣは株式需給への影響を緩和する観点から、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を通じた自社株買いの実施も発表した。取得総数２６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．８０％）、取得総額２３億円を上限とする。取得期間は８日から１３日まで。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS