´¶·ã¤ÎÅê¹Æ¤¬°ìÅ¾¡ª¡©M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ÎÀ¤³¦22°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò´î¤Ö¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥ß¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¡ÖÀ¤³¦22°Ì¤À¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´¶·ã¤¹¤ëM!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ ②¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¿Í·Á¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÇÄûÀµ¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Êº´Ìî ③¿·Ç¯°§»¢¡õ¤ªÀµ·î¥·¥ç¥Ã¥È
¢£M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¥¹¥¯¥·¥ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÀ¤³¦22°Ì¡É¤Î´¶·ã¤òÊó¹ð
º´Ìî¤Ï¡¢M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬Apple Music¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëTop 100¥Á¥ãー¥È¡×¤Ç22°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤òÅê¹Æ¡£»×¤ï¤º¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÀ¤³¦22°Ì¤À¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÒì¤¯¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤ÌÇ¡£¡£¡×¤È¡¢¶ÊÌ¾¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö#M¡ªLK¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ª¡×¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö#M¡×¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬M¤·¤«¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¾Ð¡×¡Ö¡È#MILK¡É¤Ë¤·¤Æ¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÌÇ¡×¤Ê¤É¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö·î´Ö¥ê¥¹¥Êー¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖSpotify¤Ç¤âTOP50 JAPAN¤Ç7°Ì¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸«¤Ä¤«¤ì¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ³Î¤«¤ËËèÆüÄ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£