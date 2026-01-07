イオン <8267> [東証Ｐ] が1月7日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の2500億円→2550億円(前期は2242億円)に2.0％上方修正し、増益率が11.5％増→13.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1435億円→1485億円(前年同期は1344億円)に3.5％増額し、増益率が6.8％増→10.5％増に拡大する計算になる。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年２月期通期の連結業績予想については、ツルハの連結子会社化による営業収益や段階利益への影響を反映し、さらに段階取得に伴う差益を特別利益として見込んでいます。また、当社は持続的な成長と資本効率の向上を目指し、構造改革の一環として事業ポートフォリオの最適化を進めています。現下の事業環境を踏まえ、資産の回収可能性や事業のキャッシュフロー見通しを総合的に精査し、期末にかけて資産評価の適正化と財務健全性の確保に取り組むことで、中長期的な収益力の強化を図ります。こうした方針と直近の業績動向、ならびに期中に発生した特殊要因による一過性の損失の計上などを踏まえ、2025年４月11日に公表した2026年２月期の通期業績予想を修正しました。なお、ツルハの連結子会社化に伴う段階取得に係る差益については現在精査中であり、開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせします。

