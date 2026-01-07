

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58301.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54474.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53879.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52886.77 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52656.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52056.33 ボリンジャー:＋2σ(25日)



51961.98 ★日経平均株価7日終値



51432.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51361.37 均衡表転換線(日足)

51321.61 6日移動平均線

51225.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50648.71 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50583.78 均衡表基準線(日足)

50395.44 25日移動平均線

50379.54 均衡表転換線(週足)

50208.72 13週移動平均線

49920.57 均衡表雲上限(日足)

49565.00 ボリンジャー:-1σ(25日)

49088.02 75日移動平均線

48984.98 ボリンジャー:-1σ(13週)

48734.56 ボリンジャー:-2σ(25日)

48537.70 新値三本足陰転値

48253.71 均衡表雲下限(日足)

47904.12 ボリンジャー:-3σ(25日)

47761.25 ボリンジャー:-2σ(13週)

46822.49 26週移動平均線

46537.51 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

42996.27 ボリンジャー:-1σ(26週)

42669.19 200日移動平均線

39170.06 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

35822.64 均衡表雲下限(週足)

35343.84 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.95(前日89.38)

ST.Slow(9日) 87.61(前日85.11)



ST.Fast(13週) 76.26(前日78.98)

ST.Slow(13週) 72.18(前日73.08)



［2026年1月7日］



株探ニュース

