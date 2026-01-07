【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(7日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
58301.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54474.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53879.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)
52886.77 ボリンジャー:＋3σ(25日)
52656.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52056.33 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51961.98 ★日経平均株価7日終値
51432.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51361.37 均衡表転換線(日足)
51321.61 6日移動平均線
51225.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50648.71 ボリンジャー:＋1σ(26週)
50583.78 均衡表基準線(日足)
50395.44 25日移動平均線
50379.54 均衡表転換線(週足)
50208.72 13週移動平均線
49920.57 均衡表雲上限(日足)
49565.00 ボリンジャー:-1σ(25日)
49088.02 75日移動平均線
48984.98 ボリンジャー:-1σ(13週)
48734.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70 新値三本足陰転値
48253.71 均衡表雲下限(日足)
47904.12 ボリンジャー:-3σ(25日)
47761.25 ボリンジャー:-2σ(13週)
46822.49 26週移動平均線
46537.51 ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89 均衡表基準線(週足)
42996.27 ボリンジャー:-1σ(26週)
42669.19 200日移動平均線
39170.06 ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41 均衡表雲上限(週足)
35822.64 均衡表雲下限(週足)
35343.84 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.95(前日89.38)
ST.Slow(9日) 87.61(前日85.11)
ST.Fast(13週) 76.26(前日78.98)
ST.Slow(13週) 72.18(前日73.08)
［2026年1月7日］
