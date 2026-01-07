　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58301.14　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54474.92　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53879.92　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52886.77　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52656.19　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52056.33　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

51961.98　　★日経平均株価7日終値

51432.45　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51361.37　　均衡表転換線(日足)
51321.61　　6日移動平均線
51225.89　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50648.71　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50583.78　　均衡表基準線(日足)
50395.44　　25日移動平均線
50379.54　　均衡表転換線(週足)
50208.72　　13週移動平均線
49920.57　　均衡表雲上限(日足)
49565.00　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49088.02　　75日移動平均線
48984.98　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48734.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70　　新値三本足陰転値
48253.71　　均衡表雲下限(日足)
47904.12　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47761.25　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46822.49　　26週移動平均線
46537.51　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
42996.27　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42669.19　　200日移動平均線
39170.06　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
35822.64　　均衡表雲下限(週足)
35343.84　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.95(前日89.38)
ST.Slow(9日)　　87.61(前日85.11)

ST.Fast(13週)　 76.26(前日78.98)
ST.Slow(13週)　 72.18(前日73.08)

［2026年1月7日］

株探ニュース