[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1445銘柄・下落1470銘柄（東証終値比）
1月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2988銘柄。東証終値比で上昇は1445銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 601.2 +43.2（ +7.7%）
2位 <2743> ピクセル 4.3 +0.3（ +7.5%）
3位 <2459> アウン 253 +16（ +6.8%）
4位 <4833> Ｄｅｆコン 80 +5（ +6.7%）
5位 <7318> セレンＨＤ 1060 +54（ +5.4%）
6位 <3612> ワールド 3150 +115（ +3.8%）
7位 <1928> 積水ハウス 3620 +108.0（ +3.1%）
8位 <4597> ソレイジア 28.7 +0.7（ +2.5%）
9位 <8894> レボリュー 54.1 +1.1（ +2.1%）
10位 <3664> モブキャスト 39.8 +0.8（ +2.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1622> 野村自動車 30230 -6000（ -16.6%）
2位 <8963> ＩＮＶ 58530 -6670（ -10.2%）
3位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
4位 <9793> ダイセキ 3308.5 -146.5（ -4.2%）
5位 <6731> ピクセラ 47.5 -1.5（ -3.1%）
6位 <7771> 日本精密 164 -5（ -3.0%）
7位 <6721> ウインテスト 107 -3（ -2.7%）
8位 <8836> ＲＩＳＥ 30.2 -0.8（ -2.6%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 30.2 -0.8（ -2.6%）
10位 <7992> セーラー 113.1 -2.9（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3620 +108.0（ +3.1%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 4168 +47（ +1.1%）
3位 <4502> 武田 4998.9 +46.9（ +0.9%）
4位 <8267> イオン 2424.4 +21.9（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 5655.7 +49.7（ +0.9%）
6位 <9107> 川崎汽 2276.3 +19.3（ +0.9%）
7位 <4506> 住友ファーマ 2653.8 +20.3（ +0.8%）
8位 <5411> ＪＦＥ 2041.7 +15.2（ +0.8%）
9位 <7735> スクリン 16098.5 +108.5（ +0.7%）
10位 <8830> 住友不 4059.1 +26.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7832> バンナムＨＤ 4128.2 -44.8（ -1.1%）
2位 <6988> 日東電 3659.9 -36.1（ -1.0%）
3位 <9005> 東急 1818 -15.5（ -0.8%）
4位 <9021> ＪＲ西日本 3091 -23.0（ -0.7%）
5位 <6361> 荏原 4300.1 -25.9（ -0.6%）
6位 <9433> ＫＤＤＩ 2671 -14.0（ -0.5%）
7位 <6103> オークマ 3740.5 -19.5（ -0.5%）
8位 <9532> 大ガス 5293.3 -26.7（ -0.5%）
9位 <6976> 太陽誘電 3608.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <6326> クボタ 2320.5 -11.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 601.2 +43.2（ +7.7%）
2位 <2743> ピクセル 4.3 +0.3（ +7.5%）
3位 <2459> アウン 253 +16（ +6.8%）
4位 <4833> Ｄｅｆコン 80 +5（ +6.7%）
5位 <7318> セレンＨＤ 1060 +54（ +5.4%）
6位 <3612> ワールド 3150 +115（ +3.8%）
7位 <1928> 積水ハウス 3620 +108.0（ +3.1%）
8位 <4597> ソレイジア 28.7 +0.7（ +2.5%）
9位 <8894> レボリュー 54.1 +1.1（ +2.1%）
10位 <3664> モブキャスト 39.8 +0.8（ +2.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1622> 野村自動車 30230 -6000（ -16.6%）
2位 <8963> ＩＮＶ 58530 -6670（ -10.2%）
3位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
4位 <9793> ダイセキ 3308.5 -146.5（ -4.2%）
5位 <6731> ピクセラ 47.5 -1.5（ -3.1%）
6位 <7771> 日本精密 164 -5（ -3.0%）
7位 <6721> ウインテスト 107 -3（ -2.7%）
8位 <8836> ＲＩＳＥ 30.2 -0.8（ -2.6%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 30.2 -0.8（ -2.6%）
10位 <7992> セーラー 113.1 -2.9（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3620 +108.0（ +3.1%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 4168 +47（ +1.1%）
3位 <4502> 武田 4998.9 +46.9（ +0.9%）
4位 <8267> イオン 2424.4 +21.9（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 5655.7 +49.7（ +0.9%）
6位 <9107> 川崎汽 2276.3 +19.3（ +0.9%）
7位 <4506> 住友ファーマ 2653.8 +20.3（ +0.8%）
8位 <5411> ＪＦＥ 2041.7 +15.2（ +0.8%）
9位 <7735> スクリン 16098.5 +108.5（ +0.7%）
10位 <8830> 住友不 4059.1 +26.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7832> バンナムＨＤ 4128.2 -44.8（ -1.1%）
2位 <6988> 日東電 3659.9 -36.1（ -1.0%）
3位 <9005> 東急 1818 -15.5（ -0.8%）
4位 <9021> ＪＲ西日本 3091 -23.0（ -0.7%）
5位 <6361> 荏原 4300.1 -25.9（ -0.6%）
6位 <9433> ＫＤＤＩ 2671 -14.0（ -0.5%）
7位 <6103> オークマ 3740.5 -19.5（ -0.5%）
8位 <9532> 大ガス 5293.3 -26.7（ -0.5%）
9位 <6976> 太陽誘電 3608.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <6326> クボタ 2320.5 -11.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース