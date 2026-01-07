　1月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2988銘柄。東証終値比で上昇は1445銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　601.2　 +43.2（　+7.7%）
2位 <2743>　ピクセル　　　　　　4.3　　+0.3（　+7.5%）
3位 <2459>　アウン　　　　　　　253　　 +16（　+6.8%）
4位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　 80　　　+5（　+6.7%）
5位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 1060　　 +54（　+5.4%）
6位 <3612>　ワールド　　　　　 3150　　+115（　+3.8%）
7位 <1928>　積水ハウス　　　　 3620　+108.0（　+3.1%）
8位 <4597>　ソレイジア　　　　 28.7　　+0.7（　+2.5%）
9位 <8894>　レボリュー　　　　 54.1　　+1.1（　+2.1%）
10位 <3664>　モブキャスト　　　 39.8　　+0.8（　+2.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1622>　野村自動車　　　　30230　 -6000（ -16.6%）
2位 <8963>　ＩＮＶ　　　　　　58530　 -6670（ -10.2%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　　-0.8（　-8.0%）
4位 <9793>　ダイセキ　　　　 3308.5　-146.5（　-4.2%）
5位 <6731>　ピクセラ　　　　　 47.5　　-1.5（　-3.1%）
6位 <7771>　日本精密　　　　　　164　　　-5（　-3.0%）
7位 <6721>　ウインテスト　　　　107　　　-3（　-2.7%）
8位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 30.2　　-0.8（　-2.6%）
9位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 30.2　　-0.8（　-2.6%）
10位 <7992>　セーラー　　　　　113.1　　-2.9（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1928>　積水ハウス　　　　 3620　+108.0（　+3.1%）
2位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 4168　　 +47（　+1.1%）
3位 <4502>　武田　　　　　　 4998.9　 +46.9（　+0.9%）
4位 <8267>　イオン　　　　　 2424.4　 +21.9（　+0.9%）
5位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5655.7　 +49.7（　+0.9%）
6位 <9107>　川崎汽　　　　　 2276.3　 +19.3（　+0.9%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　 2653.8　 +20.3（　+0.8%）
8位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 2041.7　 +15.2（　+0.8%）
9位 <7735>　スクリン　　　　16098.5　+108.5（　+0.7%）
10位 <8830>　住友不　　　　　 4059.1　 +26.1（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4128.2　 -44.8（　-1.1%）
2位 <6988>　日東電　　　　　 3659.9　 -36.1（　-1.0%）
3位 <9005>　東急　　　　　　　 1818　 -15.5（　-0.8%）
4位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3091　 -23.0（　-0.7%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 4300.1　 -25.9（　-0.6%）
6位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2671　 -14.0（　-0.5%）
7位 <6103>　オークマ　　　　 3740.5　 -19.5（　-0.5%）
8位 <9532>　大ガス　　　　　 5293.3　 -26.7（　-0.5%）
9位 <6976>　太陽誘電　　　　 3608.1　 -17.9（　-0.5%）
10位 <6326>　クボタ　　　　　 2320.5　 -11.5（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース