¡ÚÌ©Ãå¡Û²ñ·×¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×Êª²Á¹â¤Ç¸·¤·¤¤¡È¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¡É¡¡¿Æ¤Ï¶ì¤·¤¤²È·×¤«¤éÇ±½Ð
¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤É¤¦»È¤ª¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£²£°£²£¶Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤È¤«Çã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Å¹Æâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡££¸£µ£³£°±ß¡£Çã¤¦¤ï¡×
¡ÊÊì¿Æ¡Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤«¤éÊ§¤¦¤Î¡©¡×
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢Çã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×
·Ú¤¤Â¼è¤ê¤Ç²ñ·×¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ー
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ìÂ¤ê¤ë¤«¤Ê¡£ºâÉÛ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â»È¤¦¤«¤â¡£¤³¤ìÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×
Éã¿Æ¤«¤é¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ£·£°£°£°±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²ー¥à¤ÎÂå¶â¤Ë¤ÏÂ¤ê¤º¡Ä
µÞî±¡¢¼«Ê¬¤ÎºâÉÛ¤«¤é¤ª¾®¸¯¤¤¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÌµ»ö¡¢Çã¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥²ー¥à¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á£²¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÎÃÍÃÊ¤¬°ÊÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤è¤ê£²£°£°£°±ß¤Û¤É¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤ÎÇä¾å¸Ä¿ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ËÈæ¤Ù£±¡¥£³ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢»¥ËÚ¡¡»³ÀÐÂç»Ì¤µ¤ó¡Ë¡ÖÉý¹¤¤Ç¯Îð¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£½¾Íè¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤Ç¤âÇã¤¦²ÁÃÍ¤ÏÏÃÂêºî¤ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Êª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤¤²È·×¤«¤éÇ±½Ð¤¹¤ë¤ªÇ¯¶Ì¡£
£²£°£²£¶Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡©
¡ÊÊì¿Æ¡Ë¡Ö¤³¤ÎÊª²Á¹â¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç²¼¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊµîÇ¯¡Ë£±Ëü±ß¤«¤é¡Êº£Ç¯¡Ë£µ£°£°£°±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡Ö¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤Ï¡Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡££±²ó¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ç£±£°£°£°±ßÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬£¸³ä¤ò¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤ò¼õ¤±¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡¡²£»³¿ºÈ¥Áー¥Õ¡Ë¡Ö¥ê¥Õ¥¡¤È¤¤¤¨¤Ð»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤ªÇ¯¶Ì¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥·¤ä¥³ー¥à¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹âµé¤Ê¥É¥é¥¤¥äー¤Î£±£°Ê¬¤Î£±¤Û¤É¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤â¼ê¤ËÆÏ¤¯¤È¾®³ØÀ¸¤äÃæ¹âÀ¸¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤£²£°£²£¶Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¶â³Û¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëÂÎ¸³¤â»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£