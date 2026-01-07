シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、6日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜午前0時15分）に出演。昨年11月、韓国で行った結婚式の感想を語った。

昨年11月、韓国人のラッパーASH ISLAND（26）と韓国で結婚式を挙げた。MCの藤本美貴が韓国での式の打ち合わせについて「これ、でも忙しい期間に（結婚式の）準備もする中、（仕事は）休みをとって行った？」と尋ねた。ちゃんみなは「それに関してはごめんなさい、スタッフさんにバチギレさせてもらって…あの〜、みたいな」と式の打ち合わせで怒ったことを前フリ。「スケジュール感で『私、結婚式、ここでするよ』って『1年半前に伝えてましたよね』って」と話した。

藤本は「怒ってる。みなちゃんが怒ってるよぉ〜」と怒り心頭のちゃんみなの様子を実況し始めた。ちゃんみなは「『ここ、私、韓国でやるともいいましたよね。本当だったら、1カ月前に試食だったり、お花をやらないといけないんですけど、10日前にやることになるんです』って言って、（スケジュールを）こじ開けてもらった…で（韓国に）行きました」と予定通りに進まなかった結婚式の打ち合わせに怒りをブチまけた。

藤本が「人生で1回の結婚式ですもんね」と話すと、ちゃんみなは「もう2度と結婚式したくない」と本音を述べた。藤本も「決める事が多すぎる。テーブルクロス何色にしますかとか」と話すと、ちゃんみなは「どうでもいいのよ」と応じた。