◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月７日、美浦トレセン

まだ成長途上でも素材の良さが光る。昨年１０月の東京で新馬勝ちしたノーザンタイタン（牝３歳、美浦・中舘英二厩舎、父モーリス）は、美浦・Ｗコースで外ファルコンミノル（６歳１勝クラス）を２馬身追走する形から５ハロン６８秒５―１１秒９の馬なりでスムーズに併入に持ち込んだ。中舘調教師は「先週でほとんど仕上がっている状態で、今週は調整程度。乗り手は『良くなっていますよ』と言っていた」とイメージ通りの仕上がりに合格点を与えた。

初戦は好発から２番手で流れに乗り、直線で押し切ってセンスを感じさせる内容だった。当時は馬体重４４０キロだったが、３か月の休養を挟んで馬体が成長。指揮官は「４５０から４６０キロ台で使えると思う。体が増えて成長しています。すごく素直で操縦性がいいのが一番」と評価する。

半兄ブエナオンダが先週の京都金杯を制するなど、血統的な魅力も大きい。「上（のきょうだい）は金杯を勝っているくらいで、マイラーかもしれない。距離がもつような雰囲気だけど、血統はウソをつかないからね」と中舘師。引き続きマイルで期待は膨らむばかりだ。

昨年のこのレースはキャリア１戦のエリカエクスプレスが制しており、素質の高さがものを言う３歳牝馬重賞。ヴァリスマリネリスと２頭の１戦１勝馬を登録している指揮官は「まずは抽選を突破しないと」と言いながら、軽やかな口調に手応えがにじんでいた。（坂本 達洋）