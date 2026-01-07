女優の熊谷真実（６５）が近影を見せた。

７日にインスタグラムで「なんかネットニュースになってるらしく。ありがとうございます 嬉（うれ）しいなぁ」とつづった熊谷。「ド派手な６６歳楽しんで生きちゃいます 後ろ姿も見たいというお声に応えまして」とド派手な衣装でくるくる回る動画をアップした。

熊谷は６日の投稿で「素晴らしいスタッフのおかげで盛り盛りの花魁（おいらん）風新春ドレス！完成！」と明かしていた。

今年３月１０日に６６歳の誕生日を迎えるが、「＃ド派手な着物ドレス＃花魁風＃ヘヤはアントワネット」と自らハッシュタグを付け、若々しさは健在。フォロワーは「本当にキレイ」「年々若返って綺麗になっていくのは何故なんでしょう」「イイ女！！ くぅ〜」「わ〜〜〜！斬新です！」「なんて可愛いねん」「６６歳？？」と絶賛。「ネットニュースにならないわけがない だってだって綺麗なんだもん」との声が寄せられると、「わーい」と返信していた。

熊谷は１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表。２３年に３度目の結婚をしたことを２４年４月に報告した。テレビ番組では８歳年下の夫の職業について「キッチン関係の会社を経営」と明かしていた。