ヤクルトの木沢尚文投手（２７）が７日、横浜市内の母校・慶大の日吉キャンパスで、「スポーツ分析論」（林卓史教授）のゲストスピーカーとして登壇。「トラッキングシステムを用いた分析」をテーマに、自身の知見を講義した。

木沢は林教授が慶大の助監督を務めていた時の教え子。２年間にわたって指導を受けた縁から、今回の講義が実現した。慶大がラプソードを導入した２０１７年に入学。練習で活用することで現状を数値化し、課題を明確にすることで成長につなげてきた。

講義では、２軍でも打ち込まれたプロ１年目の壁をどう乗り越えてきたか、２年目にチームトップタイの９勝を挙げる要因となったツーシーム習得への過程、そのオフに自腹で７０万円を投資して、ラプソードを購入したエピソードなどを披露。データの役立て方、勝つためのデータ活用法についても持論を展開した。

後輩たちには「努力しても、うまくいかないこと、評価されないことはあると思う。そんな時は解決策を自分の中で探すことが大事」と語りかけ、「壁にぶつかったときの対処法や、アプローチを楽しめるような過ごし方をしてもらえると、より自分の心が楽に成長できるんじゃないかと思います」とエールを送った。

プロ５年目の昨季は４２試合に登板して２勝１敗、９ホールド、防御率３・４０。シーズン中に２度登録を抹消されるなど、悔しさを味わった。今オフは米ノースカロライナ州にあるトレーニング施設で鍛錬を積み、「まずは自分の投げているボールに自信を持てる状態で、マウンドに立てるようなコンディション作りをしていきたい」と意気込んだ。

講義後は質問の列ができるなど、明快で情熱あふれる言葉は学生たちに響いた。「まさか自分が授業で前側に立つ日が来るとは思ってなかったので、非常に新鮮でした」と木沢。青春時代の初心を呼び起こした価値ある９０分。２０２６年も燕党の笑顔のために、右腕を振り抜く。（加藤 弘士）