インスタグラム更新

女子ゴルフの宮田成華（日立建機日本）が6日にインスタグラムを更新。キャッチボールやバッティング場面を捉えた新年一発目の投稿に反響が広がり、ファンからは「女子とは思えない」と驚きの声が上がった。

とある広場でキャッチボールなどを行い、体を動かした宮田。バットを握れば力強い打球音を響かせ、会心の当たりを披露。始球式に見立てたピッチングでは、ミットから「バシッ」と心地よい音が響かせるなど、見事な投球を見せた。

ここ数年、宮田は新年を迎える度にキャッチボールをしている姿をインスタグラムに公開している。“恒例”の映像に、コメント欄には「上手すぎで脱帽しました、さすがアスリートですね」「女子の打球とは思えない見事なバッティング」「成華ちゃん、ナイスピッチ！」「ナイスコントロールです！ いつ始球式に呼ばれてもいいですね」と驚きの声が並んだ。

28歳の宮田はメルセデス・ランキング67位で今季のシード権は逃したが、昨年6月のヨネックスレディスでは自己最高の3位でフィニッシュしている。



（THE ANSWER編集部）