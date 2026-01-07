女優サラ・ポールソン（51）が5日（日本時間6日）、昨年10月に肺炎で亡くなった女優ダイアン・キートンさんを偲び、故人のイニシャル「DK」を手首に刻んだタトゥーを公開した。投稿日は、もし生きていればキートンさんが80歳を迎えていた誕生日だった。サラはタトゥーの写真とともに、夕暮れの海を眺める2人のシルエット写真を添え、深い愛情に満ちたメッセージを綴った。



【写真】“母”への思い…腕に刻まれた「DK」の文字

「あなたは今日、80歳になるはずだった。ここに書ききれないほどの想いがある。あなたと旅をして、泣くほど笑って、映画を何百万本も観て、本気で泣いて、フライドポテトを食べた…私は世界一幸運だった。あなたという唯一無二の存在を、時の終わりまで恋しく思う」



2人が出会ったのは映画「カーラの結婚宣言」（2000年）。キートンさんサラの演じるキャラクターの母親役を務め、そこから長い友情が続いた。サラはタトゥーを手がけたロサンゼルスのアーティストであるWinterstone（本名ダニエル・ウィンター）にも感謝を伝え、「永遠の人を思い出させてくれる永遠の印」と表現した。



また、キートンさんの子どもたちであるデクスター（30）とデューク（25）も、同じアーティストによるタトゥーで母の80歳を追悼したことが明らかになっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）