大阪・関西万博店で販売した「世界の料理」が、全国のくら寿司にて数量・期間限定で登場！

フィリピン共和国やハンガリーなどの料理5種類がラインナップされます。

また、グローバル旗艦店限定でペルー共和国の“ニッケイ料理”も同日より販売開始です☆

くら寿司「世界の料理」

発売日：2026年1月9日（金） 数量・期間限定

取扱店舗：全国のくら寿司

※「ニッケイ料理」4種はグローバル旗艦店限定

大阪・関西万博店で販売した約70か国の代表的な料理を再現した特別メニューから5種類が全国のくら寿司に期間限定で登場！

より気軽に楽しめる価格になるよう、アレンジされています。

ラインナップはフィリピン共和国の料理「チキンアドボ」、ハンガリーの料理「鴨のローストトリュフソース」、スロバキア共和国の料理「カリフラワーナゲット」、サウジアラビア王国の料理「ウムアリ」、マダガスカル共和国の料理「マダガスカルバニラパンケーキ」です。

また、グローバル旗艦店限定で、ペルー共和国の世界が注目する和食の進化系メニュー 「ニッケイ料理」が登場！

ニッケイ料理とは、ペルーと日本の食文化が融合した料理で、1,000人以上の料理専門家の投票で決定される国際的な食のアワード「世界のベストレストラン50」にて、ペルー共和国にあるニッケイ料理レストランが2025年に1位に選ばれるなど、今注目度の高い料理です。

くら寿司では、そんなニッケイ料理を新たに4種類開発。

日本人だけでなく、たくさんのインバウンドが来店するグローバル旗艦店6店舗で味わえます☆

フィリピン共和国の料理「チキンアドボ」

価格：115円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）

持帰り：不可

チキンステーキに特製の醤油タレとお酢を使用した、さっぱりとした味付けの一品。

トッピングのローリエの風味が本格的なアクセントになっています。

ハンガリーの料理「鴨のローストトリュフソース」

価格：115円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）

持帰り：不可

サクサクのクラッカーにマスカルポーネチーズ、燻製した鴨ロースをトッピングし、香り高いトリュフソースを使用。

また付け合わせの赤キャベツは酸味をきかせマリネしています。

スロバキア共和国の料理「カリフラワーナゲット」

価格：115円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）

持帰り：不可

揚げたカリフラワーにチーズソースをかけています。

カリッと食感に濃厚なチーズソースがやみつきになる一品です。

サウジアラビア王国の料理「ウムアリ」

価格：115円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）

持帰り：不可

サウジアラビア王国の伝統的なデザートを再現した「ウムアリ」

スポンジ生地とミルククリームを重ね、ピスタチオとレーズンをトッピングした一品です。

マダガスカル共和国の料理「マダガスカルバニラパンケーキ」

価格：115円

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）

※お持ち帰り不可

豊かな香りで高品質のマダガスカル産バニラを使用。

パンケーキにバニラビーンズ入りのカスタードクリームをたっぷりかけ、カラメルソースのほろ苦さをプラスし、味をまとめています。

グローバル旗艦店限定 ペルー共和国「ニッケイ料理」

取扱店舗：グローバル旗艦店（浅草ROX・原宿・押上（スカイツリー前）駅前・銀座・道頓堀・なんばパークスサウス）

グローバル旗艦店である浅草ROX・原宿・押上（スカイツリー前）駅前・銀座・道頓堀・なんばパークスサウスのみで販売される「ニッケイ料理」

「ニッケイ料理」の開発には、大阪・関西万博店で提供された「セビーチェ」同様、ペルー大使館の方々のアドバイスも参考に完成させました。

ペルーでは欠かせない黄色唐辛子を使ったソースが特徴的な「サーモン アヒ・アマリージョソース」や、ロール寿司の上にマグロとサーモンをトッピングした「タルタレ・マキ」、レモンマヨソースがアクセントの「マキ・アセビチャード」、タコに濃厚なブラックオリーブソースをかけた、ニッケイ料理の前菜として代表的な「プルポ・アル・オリーボ」の4種類が登場します。

ニッケイ料理の特徴である、黄色や赤、オレンジ、緑、黒などのカラフルな色合いの食材やソースを使うことで、見た目も楽しい仕上がりとなっています☆

サーモン アヒ・アマリージョソース

価格：330円

販売期間：2026年1月9日（金）〜3月1日（日）

持帰り：不可

“アヒ・アマリージ”ョとは、黄色唐辛子の意味であり、ペルーでは欠かせない香辛料をソースに使用。

マヨネーズと合わせることで、まろやかなコクに唐辛子のピリッとした辛さがアクセントとなり、酢漬けした玉ねぎのさっぱりさと脂の乗ったサーモンとの相性も抜群です。

トッピングに使用するさつまいもチップスを食感のアクセントとして楽しめます。

タルタレ・マキ

価格：330円

販売期間：2026年1月9日（金）〜3月1日（日）

持帰り：不可

“マキ”とは、巻き寿司という意味で、えびマヨとアボカドを海苔とシャリで巻きいています。

また、その上にタルタルを意味する“タルタレ”として、まぐろとサーモンを醤油ベースのタレに漬け、黒胡椒と和えたものをトッピングし。

揚げパン粉が食感のアクセントになった一品です。

マキ・アセビチャード

価格：330円

販売期間：2026年1月9日（金）〜3月1日（日）

持帰り：不可

えびマヨとアボカドを使用したロール寿司に、くら寿司ならではの“熟成まぐろ”をネタとして使用。

ソースにはレモンマヨを使用し、酸味のある爽やかな味わいを楽しめます。

プルポ・アル・オリーボ

価格：330円

販売期間：2026年1月9日（金）〜3月1日（日）

持帰り：不可

“プルポ”はタコ、“アル・オリーボ”はオリーブソースがけという意味で、タコに濃厚なブラックオリーブソースをかけた、代表的なニッケイ料理。

クラッカーにアボカドとタコを乗せて一緒に楽しみます☆

ペルー共和国大使館の方々からのコメント

在日ペルー大使館 参事官 クラウディア・デ・ヘスス氏

「全ておいしいなと思いました。多くの方に手にとってもらうことを祈ります」

（マキ・アセビチャードを改良し、2回目の訪問にて）「味がとてもよくなっていて、いいと思います」

在日ペルー大使館 一等書記官 フリオ・テノリオ氏

「ペルーの料理に興味を持っていただき、またこのようなプロジェクトを行っていただき、とても嬉しく思います。

販売された際には自分でも何回も行きたいくらい楽しみにしています」

世界のグルメや、話題の「ニッケイ料理」がくら寿司で手軽に味わえる！

大阪・関西万博店で販売した「世界の料理」は2026年1月9日（金）より全国のくら寿司にて、ペルー共和国の“ニッケイ料理”はグローバル旗艦店限定で数量・期間限定で登場します。

ひらめなど旬の味覚が楽しめる！くら寿司 「とろと寒ぶり」フェア ひらめなど旬の味覚が楽しめる！くら寿司 「とろと寒ぶり」フェア 続きを見る

オリジナルデザイングッズやメニュー、恵方巻！くら寿司 サンリオ「シナモロール」コラボキャンペーン オリジナルデザイングッズやメニュー、恵方巻！くら寿司 サンリオ「シナモロール」コラボキャンペーン 続きを見る

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

ⓒExpo 2025

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・関西万博店の5メニューを全国で！くら寿司「世界の料理」 appeared first on Dtimes.