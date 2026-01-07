2児の母・渡辺美奈代、正月の残りで作った豪華な夕食を披露「とっても…綺麗」「美味しそう」「いいなー」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が5日、自身のブログを更新。正月の食材を上手に活用した、彩り豊かな夕食の様子を公開した。
【写真】「とっても…綺麗」ファンが絶賛 正月の残りを活用した渡辺美奈代の豪華手料理
渡辺は「夜ごはん お正月の残りもいれながら」と夕食を紹介。その献立は「青椒肉絲から揚げ 茗荷の酢漬け トマトとたまごスープ かまぼこ、黒豆！」という、和洋中がバランスよく並んだ豪華な内容となっている。
お膳に美しく整えられた料理の写真とともに、「ご馳走様でした」とつづり、残り物を活用した豪華な手料理を披露した。
コメント欄には「とっても…綺麗です、素敵です」「美味しそう」「いいなーーー」「いつも美味しそうですね」などの声が多数寄せられている。
