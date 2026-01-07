新潟市の信濃川にかかる八千代橋で去年見つかった落書きを消す作業が始まりました。



去年11月、新潟市中央区の八千代橋にスプレーのようなもので描かれた落書きが見つかりました。きょうは3つの落書きを消す作業が始まりました。

けさは作業員3人が機械を使い落書きを削り落としました。橋を管理する新潟市は警察に被害届を出していて、落書きを消すための費用約36万円は税金でまかなわれるということです。



去年春には萬代橋でも見つかるなど、新潟市中心部では落書きの被害が相次いでいて、

新潟市中央区役所は「橋などの公共物への落書きは単なるいたずらではなく、公共の財産を損なう犯罪行為であり、警察と連携し厳正に対処してまいります」とコメントしています。