タッカー争奪戦は「ドジャースの思惑通りに進んでいる」以前にも増して“球界最大の悪役”に　米報道

タッカー争奪戦はドジャースの思惑通りに進んでいるのか(C)Getty Images

今オフのFA市場の目玉とされるカイル・タッカーだが、まだ去就が決まらない。そんな中、米放送局『MLB Network』の解説を務め、メッツとオリオールズの元GMでもあるジム・デュケット氏が、タッカーの最新情報を伝えている。

同氏は自身のXで「リーグ関係者が私に語ったところによると、タッカーの獲得に向けて、メッツ、ドジャース、ブルージェイズの3球団が最も積極的に動いているとのことだ」と明かし、「現時点で交渉がまとまりそうな気配はないが、これら主要3球団とそれ以外に興味を示していると報じられている球団との間には、熱意にかなりの差があるようだ」と綴っている。

この情報によれば、ドジャースはメッツとブルージェイズの2球団と争奪戦を繰り広げることになるが、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「カイル・タッカーに関する移籍市場は、ドジャースの思惑通りに進んでいるのかもしれない。彼らが以前にも増して『球界最大の悪役』となる舞台が整いつつあるのだ」と記し、ドジャース有利と伝えている。

タッカーは当初、4億ドル（約580億円）前後の契約が見込まれていたが、2年連続でケガに泣かされた後半戦の影響で4億ドルを諦める代わりに、高額年俸の短期契約の可能性が浮上。米紙『USA Today』のボブ・ナイチンゲール記者が報じている。