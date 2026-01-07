俳優の成宮寛貴（43）が7日、東京・紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYAで、8日に幕を開ける舞台「サド侯爵夫人」の公開稽古と初日前会見に出席した。

昨年生誕100年を迎えた作家・三島由紀夫さんの戯曲で、宮本亜門（68）が演出。サド侯爵に関わる6人の女性たちの物語で、キャストは全員“男性”が演じた。成宮はサド公爵夫人のルネを熱演した。

会見の最後に本紙は、2016年12月に写真誌「FRIDAY」で報道されたコカイン吸引疑惑について「疑惑は事実でしょうか」と成宮に問いかけたところ、成宮はその場を無言で後にした。

成宮は16年の報道直後に引退を表明。海外などで生活をしていた。24年に本名の「平宮博重」の名で8年ぶりに俳優復帰。翌年から元の「成宮寛貴」として表舞台に立つようになっていた。

今回の舞台出演に合わせて、昨秋からプロモーションのために、地上波のバラエティー番組に出演。出演後の反響をまとめたネットニュースのコメント欄には「追及を逃れるため引退した人」、「疑惑は闇のまま」、「ぬるっと復帰するんじゃなくて筋を通して」、「ケジメをつけた方がいい」など厳しい声が集まっている。