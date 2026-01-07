¡È¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡É28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢¾×·â¤ÎÈ±¥Ö¥é»£±ÆÎ¢ÏÃ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥º¥ì¤ë¤È¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê28¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Î#1¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÈÈ±¥Ö¥é¡É¥«¥Ã¥È¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤ÊÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉñÂæÎ¢¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï±Ý¸¶¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»þÅì¤¡¤ß¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢»þÅì¤Î»É·ãÅª¤Ê¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¡Ö¤â¤¦´ã¶À¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Åèº´ÏÂÌé¤â¡Ö¶»¤Î¤È¤³¤í¤¬´ã¶À¤ß¤¿¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë±Ý¸¶¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤Ç¶»¸µ¤òÊ¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¡ÈÈ±¥Ö¥é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡£MC¿Ø¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î¤¢¤æ¡×¡Öµö²Ä¼è¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢±Ý¸¶¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¡¢»£±ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ý¸¶¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤Î»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¬¥¦¥ó¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¬¥¦¥ó¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤ë¤È¸«¤¨¤ë¤·¡¢Â·¤¤¤¹¤®¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤ÎÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¶ÛÄ¥´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¤¢¤æ¤âÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢»þÅì¤Ë¤è¤ë¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£»þÅì¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢¡Ö°û¤à¤È·è¤á¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó°û¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢·ë¹½°û¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆNON STYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¸ýÀâ¤«¤ì¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þÅì¤Ï¡¢¼ò¤È²´éÚ¤ò°ì½ï¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿¼ºÇÔÃÌ¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥Ù¥í¥Ù¥í¤Çµ¢¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¥Ù¥Ã¥È¤¬²¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö³¤¤ÎÆ÷¤¤¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÅ¿Ëö¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²°Éß¤Ï¡Ö½÷À¥¿¥ì¥ó¥È»Ë¾å°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤¤ÏÃ¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
