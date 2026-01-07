モデルの滝沢眞規子（47）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59）にゲスト出演。夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏（58）との現在の暮らしについて語る場面があった。

この日のテーマは「子離れ」。ゲストは3人の子を持つ滝沢のほか、8歳の娘を持つ大島由香里、14歳の娘を持つ久保田磨希、昨年第5子が誕生した杉浦太陽、4児のママ・市井紗耶香がゲスト出演した。

子離れについてさまざまなエピソードが出る中、子どもが成長して家を巣立っていくことで、親（特に母親）が「役割を終えた」と感じ、強い喪失感、孤独感、虚無感、気分の落ち込みなどの精神的・身体的な不調をきたす「空の巣症候群」についても話が及んだ。

現在の3人の子供たちはすべてイギリスに留学中。夫と2人で暮らしている。

滝沢は「やっぱり1人減り、2人減りで、今夫と2人の夕飯とか多いので、いつもたくさん作ってたのに、やる気が本当になくなっちゃって、ご飯」と告白。「最悪、2人だったらもう食べなくていいんじゃないかみたいな感じになっちゃったりとか。食べている姿とか見ると“なんで食べれんの？”とか思っちゃって、夫とか。“なんで食べんだろう？”とか思って」ともらし、笑わせた。

滝沢は2001年2月、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年8月に第1子女児、2007年1月に第2子男児、2008年6月に第3子女児を出産した。