中国政府が日本に対し軍民両用品の輸出禁止を発表したことを受け、経済への影響を取材しました。

経済産業省の幹部は、中国による輸出規制の対象にレアアースが含まれるのかなど、詳細が分かっておらず、影響については慎重に分析したいとしています。

半導体や電気自動車などハイテク産業に欠かせないレアアースは、中国が、2023年時点で世界の生産量のおよそ7割のシェアを占めています。

自動車部品メーカーのニッパツは「必要な情報収集を進めている。現時点で自社製品の生産に直接的な影響はないが、レアアースを使用する部品が多い自動車産業全体への影響を懸念している」と話しました。

野村総研の木内登英氏の試算によると、仮に輸出禁止品目に全てのレアアースが含まれている場合、日本経済の損失額は3か月で6600億円程度になるとしています。

中国の輸出規制の影響を懸念し、東京株式市場では、自動車や電機、半導体など、関連する企業の株が売られています。ただ、ある市場関係者は「今はまだ中国がカードをチラ見せした段階なので市場への影響は限定的」との見方を示しました。

こうした中、関係者によりますと、片山財務相は、来週12日にアメリカ・ワシントンで行われるG7財務大臣会合に出席し、レアアースの供給について協議する見通しです。