櫻坂46山崎天、力強い書き初め披露に「才能が爆発してる」「選んだ言葉の圧が強い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。書き初めを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】櫻坂46人気メン「選んだ言葉の圧が強い」書き初めで美文字披露
山崎は「今年も書き初めしました！毎年おじいちゃんがリクエストしてくれる絵も描きました！」と綴り、「限界突破」「攻め」といった、熱い意欲を感じさせる言葉をダイナミックな筆致で表現した書き初めを投稿。また、「がんばりき」の文字が添えられた馬の絵も公開し、多彩な一面を披露した。あわせて、おせちの写真も投稿し「おせちの中で一番好きなのは“なます”」「2026年も櫻坂46をよろしくお願いいたします！」と記している。
この投稿にファンからは「迫力ある文字」「選んだ言葉の圧が強い」「達筆に驚いた」「馬の絵のクオリティが高すぎる」「おじいちゃんのリクエストにほっこり」「才能が爆発してる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46人気メン「選んだ言葉の圧が強い」書き初めで美文字披露
◆山崎天、ダイナミックな書き初めを披露
山崎は「今年も書き初めしました！毎年おじいちゃんがリクエストしてくれる絵も描きました！」と綴り、「限界突破」「攻め」といった、熱い意欲を感じさせる言葉をダイナミックな筆致で表現した書き初めを投稿。また、「がんばりき」の文字が添えられた馬の絵も公開し、多彩な一面を披露した。あわせて、おせちの写真も投稿し「おせちの中で一番好きなのは“なます”」「2026年も櫻坂46をよろしくお願いいたします！」と記している。
◆山崎天の投稿に反響
この投稿にファンからは「迫力ある文字」「選んだ言葉の圧が強い」「達筆に驚いた」「馬の絵のクオリティが高すぎる」「おじいちゃんのリクエストにほっこり」「才能が爆発してる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】