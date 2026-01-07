ギャル曽根、成長した息子＆娘公開 育児中の疑問に共感の声「わかる」「不思議ですよね」
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントのギャル曽根が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。成長した息子と娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大食いギャル「大きくなった」息子＆娘の手繋ぎショット
◆ギャル曽根、息子＆娘の後ろ姿とともに育児の疑問告白
ギャル曽根は「知ってる人いたら教えてください。夜中、隣で寝ていたら起きないのに、私が洗濯物したい、次の日の夜ご飯の準備したい、で、そっと起きて横から居なくなったら必ず泣いて起きるの何故？？しかもすぐ起きる」「なんでいないのわかるのかな」と綴り、育児におけるリアルな疑問を投稿。公開された写真では、ピンク色のリュックを背負った次女と手をつなぎながら歩く息子の姿が写っており、成長を感じさせる後ろ姿を披露している。
◆ギャル曽根の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「子どもは高性能センサー持ってるよね」「育児あるあるで共感しまくり」「めっちゃ気持ちわかる」「不思議ですよね」「微笑ましい光景」「2人とも大きくなった」「素敵なお兄ちゃん」「可愛すぎる」「ほっこりした」などの声が寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】