メイプル超合金・安藤なつ、出汁から取った本格お雑煮披露「お店に出てきそうな完成度」「レベルが違う」絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/07】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたお雑煮を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カズレーザー相方「お店に出てきそう」こだわり抜いた“京都風お雑煮”
安藤は「京都の知り合いから京都風のお雑煮（白味噌）お薦めしてもらったので初めて作ってみた」と綴り、こんがりと焼き色のついたお餅が白味噌のつゆに浸かった、食欲をそそる本格的な仕上がりのお雑煮を披露。「昆布から出汁をとり丁寧な料理させていただきました！美味しかった〜！」と報告している。
この投稿には「出汁からなんてレベルが違う」「餅の焼き色も綺麗」「お店に出てきそうな完成度」「さすが料理上手」「何杯でも食べれそう」「めちゃくちゃ美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤なつ、こだわり抜いた“京都風お雑煮”披露
◆安藤なつのお雑煮に反響
