　BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.1」を2026年1月8日より順次展開する。また、vol.2も2026年1月15日より展開を予定している。

　本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドルたちをちびっとフォルムとまっすぐな瞳が愛くるしい「ちびぐるみ」ブランドで再現したもの。

　2024年12月より展開されたちびぐるみ同様の制服や私服姿が再現され、新しい表情となっている。

　Vol.1では花海咲季、月村手毬、藤田ことねがラインナップ。Vol.2では有村麻央、葛城リーリヤ、倉本千奈が登場する。

学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.1

2026年1月8日より順次展開予定
全3種
約11cm

学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.2

2026年1月15日より順次展開予定
全3種
約11cm

