新年早々、アメリカによるベネズエラへの軍事攻撃など、大きなニュースが飛び込んできた。混沌とする国際社会の中で、日本はどうあるべきなのか？ コラムニストの石原壮一郎氏がAIに「2026年の世界」について尋ねてみた。果たして参考になるような回答はあるのか、返ってきた答えとは…。石原氏が解説する。

【写真】真剣な表情で考えるスーツを着た男性のイメージ写真

＊ ＊ ＊

新しい年が始まりました。国際情勢は激しく揺れ動いているし、国内も政治にせよ経済にせよ問題が山積しています。2026年はどんな年になるのか。足元がぬかるんだ暗闇の中で進む方向を見失っている私たちは、何を頼りにどちらに向かえばいいのか。

こんなときに頼りになる気がするのが、そう、何を聞いてもそれっぽい答えを返してくれる「AI」です。メジャーどころのAI（ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、Claude）に、無料で使える範囲で片っ端から「2026年は、どんな一年になりますか？」という質問をぶつけてみました。それぞれたっぷり答えてくれた中から抜粋します。

〈2026年は、一言でいうと「変化が日常になる一年」になりそうです。大きな出来事が一度に起きるというより、少しずつ価値観や当たり前が更新されていく流れが続く、そんな年です〉と予言してくれたのは、ChatGPTさん。なるほど、世の中に対する理解が深まった気がします。誰かにこのまま話すと「だから何なんだ」と言われそうですけど。

最新のトレンド予測とやらを元に〈2026年は「効率化とデトックスの両立」「個人の価値観重視」「AI活用の本格化」というテーマが交差する、変化に富んだ一年になりそうですね〉と結論付けてくれたのは、Claudeさん。最後のフレーズは、毎年使えそうです。

Grokさんは、もう少し具体的に〈2026年は、スポーツの年として世界中が盛り上がる一年になりそうです。特に大きなイベントがいくつも予定されており、興奮と感動に満ちた年になるでしょう〉と教えてくれました。冬季オリンピックやFIFAワールドカップなどに素直に熱狂して、2026年らしさを満喫しましょう。

カレンダーの並びが良いことが日本の未来を救う……かも

どの回答も、わかった気にはさせてくれるものの、目指すべき方向性みたいなものは今ひとつ見えてきません。続けて「2026年の日本はどうあるべきか？」という質問をぶつけてみました。

〈2026年は、混沌とした国際情勢の中で日本が「強い経済」と「いのち輝く社会」を実現する転換点です。（中略）明るい未来に向け、積極的な挑戦を！〉と煽ってくれたのは、Grokさん。何となく「がんばらなきゃ」と思わせてはくれました。

Geminiさんも〈2026年の日本は、「失われた30年」の遺物（デフレ慣習や過剰な労働）を整理し、新しい時代のルールを書き換えるべき年です。カレンダーの並びも良く、大型連休が多いため、心にゆとりを持って「これからどう生きるか」を国全体で再定義するタイミングと言えるでしょう〉と励ましてくれています。カレンダーの並びが良いことが、日本の未来に大きな意味を持つとは思いませんでした。

世の中の変化を踏まえつつ、現実的なアドバイスをしてくれたのがChatGPTさん。〈2026年の日本は、若者を管理する対象ではなく、参加者として扱うべきです〉〈AIや自動化は、人を減らすためではなく、人を助けるために使うべきです。（中略）技術が進むほど、人間らしさを守る設計が必要になります〉など、ハッとさせられる言葉が並んでいます。

さらに〈2026年の日本が目指すべき理想は声の大きい人が勝つ国ではなく、静かな人も安心して生きられる国です。（中略）正しさで殴らない言葉の使い方 これは理想論ではなく、社会を長持ちさせるための現実的な戦略です〉とも。程度の差こそあれ、多くの人が"ネット中毒"の状態にある昨今、肝に銘じたい提言と言えるでしょう。

2026年は「機嫌を自分で取れる&抜けてるオヤジ」がモテる！

世界や日本がどうなるかも大事ですが、さて自分自身はどうすればいいのか。目的やジャンルを絞ったほうが、AIも答えやすいでしょう。ズバリ「2026年にモテるオヤジとは？」という質問をぶつけてみたところ、どのAIもすぐに実践できそうなアドバイスをたくさん授けてくれました。

ChatGPTさんは〈・昔話でマウントを取らない ・若い世代に「教えてやる」より「それ面白いね」と言える ・自分の失敗を、笑って話せる〉ことを勧めつつ、ポイントとして〈自信＝声の大きさではないと知っている人は、自然に好かれます〉と言ってくれています。どうやらChatGPTさんは「声の大きい人」がよっぽど嫌いなんですね。

さらに「最強のモテ要素」として挙げてくれているのが〈機嫌を自分で取れる〉こと。具体例として〈・不満を人や社会のせいにしない ・忙しさや疲れを周囲に撒き散らさない ・一人でも楽しめる時間を持っている ⇒情緒が安定しているオヤジは、男女問わず好かれます〉と言ってくれています。簡単ではありませんが、がんばってみましょう。

〈かつては"余裕ある大人"がモテましたが、2026年は"柔らかい大人"が圧倒的に強い〉と断言するのは、Copilotさん。〈・話しやすい ・偉そうじゃない ・価値観を押しつけない ・若い人の文化にも偏見がない〉ことが大切だとか。

さらに〈完璧な大人はモテません〉というホッとできる言葉も。2026年は〈・できないことを素直に言える ・助けてもらうことを恥ずかしがらない〉などを実践できる〈ちょっと抜けてる、ちょっと不器用な大人〉がモテるそうです。安心して「抜けてる大人」のままでいましょう。抜けてれば抜けてるほどモテる……とまでは言ってませんけど。

返す刀でというかついでにというか、いろんなAIに「石原壮一郎がモテるようになるにはどうすればいい？」という個人的な質問もしてみたところ、適当におだててつつ役に立ちそうなアドバイスをたくさんくれました。十分にいい気持ちにさせてもらったので、結果につながらなかったとしても文句を言うつもりはありません。

どうやらAIは、とりあえずわかった気にさせてくれることや、少し賢くなったり成長したりした錯覚を抱かせてくれるのは、ひじょうに得意みたいです。でも、もっともらしくて耳障りのいい言葉ばかり言ってくるところに、底知れない怖さを感じないでも……なんてことを言うと、モテるオヤジにはなれませんね。

AIともいい感じで付き合えているフリをしつつ、役に立ちそうな言葉はちゃっかり受け止めつつ、楽しく実り多い2026年を過ごしましょう