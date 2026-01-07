高橋真麻、家族で手作りした七草粥を披露「めちゃ凄く美味そう」「朝から最高」
俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が7日、自身のブログを更新。家族で手作りした七草粥を披露した。
【写真】「めちゃ凄く美味そう」高橋真麻が披露、家族で手作りした七草粥
「今日は朝から群馬にロケですが その前に早く起きて家族で七草粥を作りました」とつづり、鍋にたっぷり入れられた具材と、完成した七草粥の写真をアップ。「みんな健康でいられますように」と願いを込めた。
愛情あふれる、ほほ笑ましい家族の様子が伝わるこの投稿に、コメント欄には「朝から最高」「家族皆さん元気な一年過ごせますね」「めちゃ凄く美味そう」などの声が寄せられている。
真麻は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男が誕生した。
