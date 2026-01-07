アイドル活動を行う天宮しゅなさんが、自身のXを更新。

1月11日に東京・秋葉原で開催予定だった、天宮しゅな生誕祭 『愛のしゅないぱーでメロメロにさせちゃうもんっ♡』が殺害予告のため中止になったことを報告しました。



【写真を見る】【 天宮しゅな 】 生誕祭イベントが殺害予告により中止に 「全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました」





Xにはエージェント契約を結ぶ会社による『天宮しゅな生誕祭2026中止のお知らせ』と題した広報文が添付されています。



広報文によると中止の理由について、「本イベントにつきまして、SNS上のリプライやDM等において多数の殺害予告が確認されました。」「ご来場いただく皆様、ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮した結果、誠に残念ではございますが、運営判断により生誕祭を中止とさせていただくこととなりました。」としています。







今月20歳の誕生日を迎えたばかりの天宮しゅなさんは自身のXで、「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。」と謝罪。「たくさん準備して、心から楽しみにしていたからこそ、私自身もとても悔しいです。」としたうえで、「でも、来てくれるみんな、出演者さん、スタッフさん、関わってくれる全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました。」と、中止の判断に至った理由について綴っています。





天宮さんは今後の活動について、「これからもSNSでの活動は変わらず続け、これまで以上に全力で頑張っていきます。」と投稿。さらに「大型企画も考えていて、今まで以上に楽しんでもらえるコンテンツを届けられるように頑張ります。」としています。





そして最後に、「また必ず、笑顔で会える場所を作ります。その日まで、温かく見守ってもらえたら嬉しいです。」と、ファンに呼びかけています。





【担当：芸能情報ステーション】