全国都道府県対抗の男子駅伝（１８日、広島）のエントリー選手が７日、発表され、箱根駅伝を３連覇した青学大で、５区で異次元の区間新をマークした“シン・山の神”黒田朝日（４年）は岡山県代表として名を連ねた。大会公開のオーダー予想では３区起用となっている。

青学大からは箱根駅伝でアンカーを務めた折田壮太（２年）が兵庫、９区区間賞の佐藤有一（４年）が東京、３区を走った宇田川瞬矢（４年）が埼玉でエントリーするなど大学別では最多の９人が登録された。

箱根組では駒大の佐藤圭汰（４年）が京都代表でエントリー、２位だった国学院大の野中恒亨（３年）は静岡で代表入りした。箱根４区で１年生ながら日本選手歴代最高をマークした鈴木琉胤（１年）が千葉でエントリーされた。

実業団では元日のニューイヤー駅伝を制したＧＭＯインターネットグループから５人がエントリー。青学大出身でアンカーとしてゴールテープを切った鶴川正也、世界選手権マラソン代表の吉田祐也らが名を連ねた。

高校生では１２月の全国高校駅伝の花の１区で区間新をマークした増子陽太（学法石川）が福島、新妻遼己（西脇工）が兵庫で登録された。