男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）と元SKE48松井珠理奈（28）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

この日の司会は辻本の希望で、同グループメンバー本田剛文（33）が務めた。

メンバーへの辻本からの結婚報告は、15周年ツアーZepp NAGOYA公演の駐車場だった。「1人で呼び出されたので、やめるのかと思った」。そこにはメンバー1人1人に自らの言葉で伝えたいという、辻本の思いがあった。だが、「スタッフもいたので、ひっそり喜びました」。

同グループ内では「恋話は一切しない」という。そのため「全く知らなかった。青天のへきれきでした」と回想した。

辻本によると、松井とは、お互いを「じゅりちゃん」「たつ」と呼び合っているという。辻本は普段、グループでは“辻ちゃん”と呼ばれており、「これから“たつ”になるのは勘弁して欲しい」と呼びかけたが…。この訴えに、本田は「決まりました。これからの呼び方が」と冷静な口調で突き放した。

一方、松井は昨年末、日本武道館で開催されたAKB48の20周年ライブの際、「報告したくてうずうずしていて『大声ダイヤモンド』という感じだったけど、しっかりしまった」とAKB48の楽曲名を交えて表現。

その後、高橋みなみ（34）に「東海地方で番組をやっているので、旦那さんが番組でお世話になることもあると思ったので、夫婦ともどもよろしくお願いします」と報告した。「喜んでくれて、すごく幸せになってねと言ってくれました」と話した。