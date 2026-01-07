新たな軽自動車の基準を提案した1台

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のダイハツブースで注目を集めていたクルマといえば、2台の「コペン」でした。

しかし、軽自動車ユーザーの視点で見ると、見逃してはならない一台がありました。それが「K-VISION」です。

【画像】超いいじゃーん！ これが“大開口スライドドア”採用のダイハツ新「軽ワゴン」です！（30枚以上）

軽自動車市場を大きく変える可能性を秘めた存在であるこのK-VISIONを、改めて見てみましょう。

これからの軽自動車のスタンダードをイメージして開発されたK-VISIONの最大の特徴は、ストロングハイブリッドを搭載している点です。

K-VISIONの横に展示されていた「e-SMART HYBRID」が想定されているパワーユニットで、エンジンで発電し、モーターで走行するシリーズハイブリッド方式を採用しています。

これまで軽自動車に採用されてきたのは、エンジンが主体でモーターはあくまで補助的な役割を担うマイルドハイブリッドのみでした。

そのため、この技術は軽自動車の歴史に大きな変化をもたらすものだと言えるでしょう。従来の「エンジン＋CVT」というパワーユニットと比べて、燃費性能を約20％向上させることが可能だとされています。

このハイブリッドシステムは現在開発中で、市販車への具体的な投入時期は未定ですが、1〜2年以内の近い将来に登場する可能性が高いと考えられます。

さらに、このハイブリッドシステムには見逃せないポイントがあります。それが外部給電機能です。

ガソリン満タンの状態で、一般家庭約4日分の電力を賄うことができるとされており、災害時などには家庭用発電機として活用できるよう設計されています。

K-VISIONの魅力はパワーユニットだけにとどまりません。ユーザーインターフェースをはじめとする各種機能やデザインも、次世代を強く意識したものとなっています。

特に室内空間はその象徴で、インパネ周りのインフォテインメントを含む操作系は、「誰もが説明なしで使える」ことをコンセプトにデザインされています。

エクステリアでは、2025年にフルモデルチェンジした「ムーヴ」のように、やや背の低いボディに両側スライドドアを採用し、さらにBピラーを排除することで乗降性を高めています。

これらの特徴とストロングハイブリッドの組み合わせこそが、ダイハツの考える次世代軽自動車のスタンダードです。K-VISIONは、次の時代における軽自動車の“普通”を提案する一台なのです。

このK-VISIONが市販化されれば、軽自動車の新たなトレンドを生み出すモデルになるかもしれません。

K-VISIONは、そのような可能性を強く感じさせる、非常に具体的な提案を行ったコンセプトカーなのです。