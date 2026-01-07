弥彦神社で、新年恒例の弓始神事が行われました。



■髙橋アナ

「キリッと引き締まるような寒さの中、大きな的に矢を放つ新年の行事が行われています」



新年恒例の弓始神事は神職ら10人が100本の矢を放ち、1年の厄よけや五穀豊穣を祈願します。矢が命中するたびに、大きな歓声が上がっていました。



■訪れた人

「すごいよね、当たらないかと思ったけど、びっくりした」

■訪れた人

「いや、良かったです。家族みんなが健康でありますようにということでお願いして(的が)当たりでしたから」



訪れた人たちは今年1年の幸運を祈りながら、矢の行方を見守っていました。