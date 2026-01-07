今季前半戦の出場権を獲得した永嶋花音が練習場でのイベントに参加 レッスン、パター対決、サイン会に「とても楽しい時間になりました」
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。スポンサー契約を交わす埼玉県草加市にあるゴルフ練習場「松原ゴルフガーデン」で開かれたイベントに参加した事を投稿した。
【動画】ファンとの交流で笑顔の永嶋花音 サインするときは左利きだった!?
イベントでは「ジュニアの子たちとのパター対決やレッスン、トークショー、サイン会など…」が行われたことを記すと、「たくさんの方と交流できて、とても楽しい時間になりました」と振り返っていた。投稿では、イベントを大いに盛り上げてくれたゴルフタレント・なみきとの2ショットや参加者たちとの記念写真。少年とハイタッチを交わしたり、女の子の横に立ちアドバイスをしたりする姿も公開。ゴルフボールにサインをする動画では、文字を書くときは左利きであることも分かり、ファンを驚かせていた。またパター対決では長いパットを決めて会場からの歓声に嬉しそうに答えていたが、対戦相手の女の子に気付くとすぐに走り寄り「大丈夫、まだ挑戦できるからね」と優しく励ます動画も公開された。投稿を見たファンからは「ホントに楽しい最高のトークショーでした」「子供達と一緒にレッスン受けたかったなぁ」「愛嬌抜群スマイルが素敵すぎます」「私と同じサウスポーなのですね!!」「初優勝には立ち合いたいです」など、たくさんのコメントが寄せられていた。永嶋は2021年のプロテストに合格。24年のステップ・アップ・ツアー開幕戦「YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament」で初優勝。昨年はレギュラーツアー34試合に参戦し、15試合で予選を通過。「明治安田レディス」では1打差の2位タイに入るなど、トップ10には3回入っている。メルセデス・ランキングは72位だったが、ファイナルQTで20位となり、今季前半戦の出場権も獲得している。ファンは念願のレギュラーツアー初優勝を挙げることを楽しみに、今年も熱い声援を送る。
